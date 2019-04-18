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Başkentte köpek ölüleri bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.04.2019 10:58 | Son Güncelleme

İncek'te boş bir arazide bulunan 4 köpek ölüsü ve üzerinde kimyasal madde bulunan sosisler incelenmek üzere veterinere götürüldü - Polis ve belediye ekipleri çevrede önlem alırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı

Ankara'da boş bir arazide 4 köpek ölüsü ve çevrede üzerinde kimyasal madde bulunan çok sayıda sosis bulundu.

Çankaya ilçesi İncek Mahallesi 1730'uncu Cadde'ndeki boş bir arazide köpek ölüleri gören vatandaşlar, durumu belediye ve polis ekiplerine bildirdi.

Köpeklerin zehirlendiği ihtimali üzerinde duran ekipler, çevrede önlem aldı.

Köpek ölüleri ve üzerinde kimyasal madde bulunan sosisler, ekiplerce toplanarak incelenmek üzere Ankara Büyükşehir Belediyesi Veteriner Şube Müdürlüğüne götürüldü.

Polis ekipleri, sosisleri bırakan kişilerin kimliğini tespit etmek için çevredeki ev ve iş yerlerinin güvenlik kameralarını incelemeye aldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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İncek zehirli zehirli sosis

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