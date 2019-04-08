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Başkentte Kore müziği ve dans gösterisi

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.04.2019 20:48 | Son Güncelleme

Başkentte Kore müziği ve dans gösterisi

Ankara'da Kore geleneksel müzik ve dans gösterisi düzenlendi.

Kore müziği ve danslarını tanıtmak üzere Güney Kore'den başkente gelen sanatçılar gösterilerini sergiledi.

Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesinin Farabi Salonu'ndaki gösteriye Güney Kore’nin Ankara Büyükelçisi Hong-Ghi Choi, yabancı misyon temsilcileri, akademisyenler, öğrenciler, sanatseverler ve davetliler katıldı.

Gilnori, Taepyeong, Gyeonggi, Arirang, Samulnori, Bongsan Tal, Nori ve geleneksel pop olmak üzere Kore kültürüne ait şarkıların seslendirildiği ve dansların sergilendiği gösteriyi izleyiciler ilgiyle izledi.

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Ankara Üniversitesi Güney Kore’nin Ankara Büyükelçisi Hong-Ghi Choi Kore müzik ve dans gösterisi

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