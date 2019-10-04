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Başkent’te korkutan fabrika yangını

YAŞAM HABERLERİ  | 04.10.2019 10:54 | Son Güncelleme

Başkent’te sanayi bölgesinde bir fabrikada yangın çıktı.

Başkent’te sanayi bölgesinde bir fabrikada yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin 2 saatlik çalışmasının ardından yangın kontrol altına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Sincan ilçesinde bulunan Organize Sanayi Bölgesi’nde bir metal boru fabrikasında belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Fabrikadaki işçilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda ambulans, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Alevlerin kısa sürede fabrikayı sarmasıyla içeride bulunan işçiler tedbir amaçlı tahliye edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin 2 saatlik çalışmasının ardından yangın kontrol altına alınırken, itfaiye ekiplerince soğutma çalışması başlatıldı. Fabrika içerisinde çıkan yangının erken farkına varılıp müdahale edilmesi ve içerideki işçilerin hızlı bir şekilde tahliye edilmesi olası bir facianın önüne geçti.
Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

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