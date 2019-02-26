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Başkent’te korkutan patlama

YAŞAM HABERLERİ  | 26.02.2019 03:54 | Son Güncelleme

Ankara Çankaya’da bulunan bir tekel bayisinde meydana gelen patlama korkuya sebep oldu.

Başkent’te korkutan patlama

Ankara Çankaya’da bulunan bir tekel bayisinde meydana gelen patlama korkuya sebep oldu. Bina sakinleri panik içerisinde tekel bayisinin bulunduğu binayı terk etti.
Olay, saat 01.00 sularında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ankara Çankaya İlçesi Tınaztepe Mahallesi Bülbülderesi Caddesi’nde 5 katlı binanın giriş katında bulunan Bülent Ü.’nün işlettiği Suhan isimli tekel bayisinde henüz bilinmeyen bir sebeple patlama oldu. Patlamada can kaybı olmazken dükkan kullanılamaz hale geldi. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis, 112 Acil Servis, UMKE ve Başkentgaz ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, tekel bayisinin kepenklerini kırarak içeriye girebildi. İtfaiye erleri, yaklaşık yarım saat süren soğutma çalışmalarını sürdürürken tedbir amaçlı binanın elektrik ve doğalgaz hattını kesti. Patlama alanına gelen polis ekipleri, binanın boş olup olmadığını teyit ederek apartmanın etrafında güvenlik önlemi aldı. Yetkililer, tekel bayinin doğalgaz kullanmadığını belirtti.
“Korkunç bir duman çıktı”
Patlamanın olduğu binada oturduğunu ve şiddetli sarsıntıyla panik içerisinde binayı terk ettiğini ifade eden Erhan Oluk, “Daha önce üst sokakta oturuyordum, orada doğalgaz patlaması olmuştu. Biz yine doğalgaz patlaması diye indik. Patlama sesiyle indiğimizde dükkanın yandığını gördük” ifadelerini kullandı. Patlamadan etkilendiğini söyleyen Oluk, “Korkunç bir duman, patlama oldu. Yine mi patlama oldu dedik” ifadelerini kullandı.
Polis ekipleri yangın ile ilgili soruşturma başlattı.

Başkent’te korkutan patlama

Başkent’te korkutan patlama

Başkent’te korkutan patlama

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