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Başkent’te korkutan yangın

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.09.2020 13:42 | Son Güncelleme

Ankara’da 5 katlı bir binanın 2’nci katında meydana gelen yangında 1 kişi dumandan etkilendi.Çankaya ilçesi Fenike Sokak’ta yer alan 5 katlı bir apartmanın 2’nci katındaki dairede yangın çıktı.

Ankara’da 5 katlı bir binanın 2’nci katında meydana gelen yangında 1 kişi dumandan etkilendi.
Çankaya ilçesi Fenike Sokak’ta yer alan 5 katlı bir apartmanın 2’nci katındaki dairede yangın çıktı. Ev sahibinin evde bulunan benzin bidonunu bir başka bidona boşalttığı sırada açık olan ocağın da etkisiyle benzin bidonunun patladığı iddia edildi. Komşular, büyük bir patlama sesi duyduklarını belirterek, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, patlamanın yaşandığı dairede yaşayan ev sahibine müdahalede bulundu. Şans eseri sadece dumandan etkilenen vatandaş, 112 sağlık ekipleri tarafından oksijen verilerek tedavi edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürerek kontrol altına aldı. Emniyet ekipleri ise olay yerinde güvenlik çemberi oluşturdu.

“Çok büyük bir korku”
Olay yaşandığı esnada evde bulunduklarını ve patlama sesiyle irkildiklerini belirten apartman sakini Murat Çetinkaya, “İçeri alev ve dumandı. Çocukları zor bir şekilde kucaklayarak çıkardım. Ama çok şükür hiçbirimizde bir şey yok. Biraz dumandan etkilendik o kadar. İtfaiye, ambulans hepsi geldi, hiçbirimizde bir zarar yok. Sadece maddi zarar var. Ama Allah kimseye yaşatmasın, çok büyük bir korku” ifadelerini kullandı.

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