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Başkent’te korkutan yangın

20.12.2020 14:20 | Son Güncelleme:
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Ankara’da bir marketler zincirinin ana tedarik deposunda yangın çıktı.

Ankara’da bir marketler zincirinin ana tedarik deposunda yangın çıktı. Deponun büyük bir bölümü yanarak kullanılamaz hale gelirken, depoda yaklaşık 15 milyon liralık malzeme olduğu öğrenildi.
Ankara’da bir marketler zincirinin Altındağ ilçesi Karacaören Mahallesi’nde yer alan ana tedarik deposunda saat 10.00 sıralarında yangın çıktı. Yangına Ankara Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri kısa sürede müdahalede bulundu. Yangın itfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saatlik çalışması ile kontrol altına alınarak söndürüldü. Depo konum itibariyle rampada bulunduğu için itfaiye ekipleri köpük havuzları oluşturarak, köpüklerin otoyola akmasının önüne geçti. Yangında herhangi bir yaralı veya can kaybı olmaması sevindirirken, içinde yaklaşık 15 milyon liralık malzeme bulunan deponun büyük bölümü yanarak kullanılamaz hale geldi.
Jandarma ekipleri çevrede güvenlik önlemleri alırken, olay yeri inceleme ekipleri de yangının çıkış sebebini araştırmak üzere çalışmalarını sürdürüyor.

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