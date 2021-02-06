Başkentte korkutan yangın

Ankara’da Bağlar Caddesi üzerindeki bir marketin ofisinde bilgisayarın kablolarından çıkan yangın paniğe neden oldu. Yangında 1 çalışan dumandan etkilenerek hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre Ankara’nın Çankaya ilçesinde Bağlar Caddesi’nde bulunan bir markette ofis bilgisayarının elektrik aksamından oluşan bir sorun sonrasında yangın başladı. Alevler kısa sürede ofisteki diğer evraklara sıçradı. Çalan yangın alarmını duyan çalışanlar İtfaiye ekiplerini çağırdı. Kısa sürede olay yerine ulaşan İtfaiye ekipleri yangını kontrol altına aldı. O esnada etiketleme yapan Vedat S. isimli çalışan yangına ilk müdahaleyi ederken dumandan etkilendi. Vücudunda ufak yanıklar olan Vedat S., olay yerine sevk edilen 112 ekiplerince ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye götürüldü.

