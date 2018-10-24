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Başkentte kumar baskını

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.10.2018 20:37 | Son Güncelleme

Başkentte kumar oynatıldığı tespit edilen oyun konsolu salonuna baskın düzenlendi, 5 zanlı gözaltına alındı

Başkentte kumar oynatıldığı tespit edilen oyun konsolu salonuna baskın düzenlendi, 5 zanlı gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Ankara'da Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, bir ihbar üzerine Çankaya ilçesi Yukarı Bahçelievler Mahallesi'nde bulunan C.Ş'ye ait, oyun konsolu hizmeti veren ruhsatsız salonu takibe aldı.

Ekipler, kumar oynatıldığının belirlenmesi üzerine salona operasyon düzenledi. Salondaki kumar masalarına, oyunlarda pul yerine kullanılan okey taşlarına ve 2 bin 450 liraya el konuldu.

Kumar oynadığı tespit edilen A.E,T.D.D, L.Ç. ve salonun giriş çıkışlarında gözetleme yapan A.K. ve S.D gözaltına alındı.

Zanlıların emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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