Başkentte kumar operasyonu

Başkentte düzenlenen operasyonda, kumar oynadıkları belirlenen 140 kişiye toplam 36 bin 260 lira para cezası kesildi.
Ankara Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Ankara İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yenimahalle ilçesi Yuvaköy Mahallesi'nde bulunan Mermerciler Sanayi Sitesi'nde kumar oynandığını tespit etti.
Bunun üzerine harekete geçen ekipler, 9 ve 17 Eylül'de Mermerciler Sanayi Sitesi'ne baskın düzenledi.
Baskında kumar oynadıkları belirlenen 140 kişi ve kumar oynatmak için yer temin eden 8 kişi yakalandı. Kumar ekipmanlarına da el konuldu.
Gözaltına alınan bu kişilerden kumar oynadığı belirlenen 140 kişiye toplam 36 bin 260 lira ceza kesildi. Kumar oynatmak için yer temin eden şüphelilerin ise emniyetteki işlemleri sürüyor.
Erdoğan'ın ABD programının detayları belli oldu! Trump'la görüşecek mi?
İstanbul'da az önce düğmeye basıldı! Operasyon başladı, giriş çıkışlar tutuldu
MHP'li milletvekili Cemal Enginyurt: AK Parti'yi sandığa gömelim
MSB'den önemli 'İdlib' açıklaması
Erzurum'da kaybolan kadın ayı ve kurt saldırısından gizlenerek kurtuldu
İbrahim Kalın'dan çok önemli operasyon açıklaması: Her an, her şey olabilir
30 yıldır dışarı adım dahi atamıyor!
Anoreksiya hastası kadın sadece 17 kilo!
E-posta ile gelen büyük tuzak
Kaza sonrası hurdaya çıkan Ferrari'yi alıp bakın ne yaptı
Yankesiciden polislere: Ben yapacağım ki siz de görevinizi yapacaksınız
DGS tercih sonuçları açıklandı! ÖSYM 2018 DGS yerleştirme sonuçları sorgulama!
Telefon almadan mutlaka bakın! İşte dünyanın en çok satan telefon markaları
Okuyucu Yorumları 0 yorum