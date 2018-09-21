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Başkentte kumar operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.09.2018 15:59 | Son Güncelleme

Ankara İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Yenimahalle'de kumar oynadığı belirlenen 140 kişiye toplam 36 bin 260 lira ceza kesildi

Başkentte düzenlenen operasyonda, kumar oynadıkları belirlenen 140 kişiye toplam 36 bin 260 lira para cezası kesildi.

Ankara Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Ankara İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yenimahalle ilçesi Yuvaköy Mahallesi'nde bulunan Mermerciler Sanayi Sitesi'nde kumar oynandığını tespit etti.

Bunun üzerine harekete geçen ekipler, 9 ve 17 Eylül'de Mermerciler Sanayi Sitesi'ne baskın düzenledi.

Baskında kumar oynadıkları belirlenen 140 kişi ve kumar oynatmak için yer temin eden 8 kişi yakalandı. Kumar ekipmanlarına da el konuldu.

Gözaltına alınan bu kişilerden kumar oynadığı belirlenen 140 kişiye toplam 36 bin 260 lira ceza kesildi. Kumar oynatmak için yer temin eden şüphelilerin ise emniyetteki işlemleri sürüyor.

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Ankara Valliği Başkentte kumar operasyonu

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