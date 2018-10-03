Başkentte kumar operasyonu

Ankara'da düzenlenen kumar operasyonunda 74 kişi gözaltına alındı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 27 Eylül'de Yenimahalle'deki Mermerciler Sanayi Sitesi'nde gerçekleştirilen operasyonda 74 şüpheli yakalandı.
İki kişi hakkında kumar oynamak için yer temin etmek suçundan adli işlem başlatılırken, kumar oynadığı tespit edilen 72 şüpheliye ise 18 bin 648 lira idari para cezası uygulandı.
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