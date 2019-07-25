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Başkentte kurban satışı başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.07.2019 15:57 | Son Güncelleme

Bağlum Karşıyaka Mahallesi'nde açılan kurbanlık satış pazarında, küçükbaş kurbanlıklar 700 ile 2 bin TL, büyükbaşlar ise 7 bin ile 18 bin TL arasında satışa sunuldu

Başkentte, yaklaşan Kurban Bayramı nedeniyle büyükbaş ve küçükbaş hayvan satışları başladı.

Keçiören Belediyesince, Bağlum Karşıyaka Mahallesi'nde açılan kurbanlık satış pazarında, küçükbaş kurbanlıklar 700 ile 2 bin TL, büyükbaşlar ise 7 bin ile 18 bin TL arasında satışa sunuldu.

Aralarında Ankara, Kars, Van, Muş, Diyarbakır, Erzurum, Ağrı, Yozgat ve Kırşehir'in de bulunduğu birçok ilden getirilen kurbanlıkların, denetimlerin ardından satış alanına girişine izin verildi.

Büyükbaş hayvanların sağlık raporu, pasaport ve dezenfektan belgeleri ile küçükbaş hayvanların nakil belgelerini inceleyen ekipler, gebe hayvanların satışını engellemek için de pazar bölgelerinde veterinerler görevlendirdi.

Keçiören Belediyesi Zabıta Amiri Veysel Altıntaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Bağlum'daki satış bölgesinde, 311 çadırda besicilerin satış yapmaya başladığını, alıcıların ve satıcıların herhangi bir sorunla karşılaşmaması için gerekli tüm tedbirlerin alındığını belirtti.

Bağlum kurban satış bölgesinde görev yapan Veteriner Hekim Fatih Kahraman ise kurban pazarına gelen kurbanlıkların pasaport kontrolünü yaptıklarını, hayvanların damızlık olup olmadıklarını incelediklerini söyledi.

Besicilerden İlhami Adıyaman da Diyarbakır'da özenle yetiştirdikleri hayvanları 26 saatlik yolculuğun ardından Ankara'ya getirdiklerini ve Kurban Bayramı için satışa sunduklarını anlattı.

Kurbanlık hayvan almak için pazara gelen Başaran Durudoğan, uzun incelemelerin ardından büyükbaş hayvan seçtiğini, fiyatların geçen senenin rakamlarına yakın olduğunu belirtti.

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Ankara Büyükşehir Belediyesi Keçiören Belediyesi kurban bayramı Kurban Fiyatları

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