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  4. Başkentte kuru ağaçlar sanat eserine dönüşüyor

Başkentte kuru ağaçlar sanat eserine dönüşüyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.01.2020 18:59 | Son Güncelleme

ANKARA Büyükşehir Belediyesi, yol kenarlarında ve parklarda bulunan ancak biyolojik ömürlerini tamamlamış kuru ağaçları sanat eserine dönüştürdü.

Haluk KARAASLAN/ANKARA, (DHA)- ANKARA Büyükşehir Belediyesi, yol kenarlarında ve parklarda bulunan ancak biyolojik ömürlerini tamamlamış kuru ağaçları sanat eserine dönüştürdü. Heykeltıraş Hüseyin Şahin tarafından restore edilerek Ankara'ya özgü keçi, tavşan, güvercin ve kedi figürlerinin işlendiği kurumuş ölü ağaçlar, yeni görüntüleriyle tekrar can buldu.
Ankara Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı tarafından hayata geçirilen projeyle ilk olarak Hipodrom Caddesi üzerinde bulunan Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binası önündeki dört çınar ağacı, dekoratif olarak şekillendirilerek birer sanat eserine dönüştürüldü. Heykeltıraş Hüseyin Şahin tarafından restore edilerek Ankara'ya özgü keçi, tavşan, güvercin ve kedi figürlerinin işlendiği kurumuş ölü ağaçlar, yeni görüntüleriyle tekrar can buldu.
'AĞACI SÖKMEDEN ŞEKİLLENDİRDİK'
Heykeltıraş Hüseyin Şahin, uygulamanın Türkiye'de ve Ankara'da bir ilk olduğunu söyleyerek, "Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Mansur Yavaş, seçimlerden önce Ankara'yı bir sanat merkezi haline getirmeyi istediğini ifade etmişti. Sayın Yavaş, göreve geldikten sonra Ankara'da çeşitli noktalarda bulunan kurumuş ağaçlar hakkında bir değerlendirme yapılmasını istedi. Biz de ömürleri dolmuş ağaçları atıl durumdan kurtarıp bir sanatsal çalışmaya dönüştürmeyi düşündük. Yerinde ağaç tekniğiyle ağacı bulunduğu yerden sökmeden, atölyeye götürmeden makine ve testerelerle ağaç gövdelerini şekillendirdik. Ankara'da çınar ağaçları ağırlıkta ve bu ağaçlar işlemeye uygun daha dayanıklı ağaçlardır. Talep olması halinde bu çalışmalarımıza devam etmeyi düşünüyoruz" dedi.
BAŞKENTLİLERE SORULACAK
Projeyi yaygınlaştırmayı planlayan Büyükşehir Belediyesi, Seğmenler ve Botanik Parkı ile diğer prestij parklarda projenin uygulanması konusunda Başkentlilerin fikir ve önerilerine de başvuracak. Uygulamayla cadde ve parklarda kurumuş ağaçların kesilip yok edilmesi yerine dekoratif çalışmalarla, hem çevreyi güzelleştirecek hem de anıtsal bir kimliğe bürünerek doğadaki devamlılığı sürdürmesi sağlanacak.

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