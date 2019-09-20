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Başkent’te kuyumcu hırsızlığı

YAŞAM HABERLERİ  | 20.09.2019 13:44 | Son Güncelleme

Başkent’te kuyumcudan bir kadın, kaş ile göz arasında 6 bin liralık kolye çaldı.Olay, Ankara’nın Altındağ ilçesi Ulus çarşısında bir kuyumcuda meydana geldi.

Başkent’te kuyumcu hırsızlığı

Başkent’te kuyumcudan bir kadın, kaş ile göz arasında 6 bin liralık kolye çaldı.
Olay, Ankara’nın Altındağ ilçesi Ulus çarşısında bir kuyumcuda meydana geldi. Kuyumcuya gelen bir kadın, Metin Gürnayak’tan çocuklarına altın kolye almak istediğini belirterek, kolyelerin altın ayarına bakmak için teraziye koymasını ve kontrol etmesini istedi. O sırada hırsız kadın altın kolyeleri teker teker sakin bir şekilde cebine koydu. Güvenlik kameralarına yansıyan olayda kadının soğukkanlı olması dikkat çekti.
Kuyumcu Metin Gürnayak, "Müşteri bayan girdi ama hiç hırsız görüntüsü yoktu, çocuk için kolye almak istediğini söyledi. Altını teraziye koydum. Beğenmediğini söyledi, diğerine bakmak istedi. 2 veya daha fazlasını aldığını hissettim, arkasından gittim ama yetişemedim. Güvenlik kameralarına baktığımızda aldığını gördük" şeklinde konuştu.

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