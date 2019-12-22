HABER

Başkentte lise birinci sınıf öğrencisi trafik kazasında hayatını kaybetti

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.12.2019 00:50 | Son Güncelleme

Başkentte lise birinci sınıf öğrencisi trafik kazasında hayatını kaybetti

Lise birinci sınıf öğrencisi, yolun karşısına geçmeye çalışırken bir aracın çarpması sonucu yaşamını yitirdi.

Çankaya ilçesi Balgat Mahallesi Mevlana Bulvarı'nda karşıya geçmek isteyen 9. sınıf öğrencisi F.Ş.K. ile arkadaşı Y.K, refüjde bir süre bekledi. Bu sırada yola çıkan F.Ş.K'ye Gölbaşı istikametine giden, sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 06 ZUZ 06 plakalı otomobil çarptı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine kaza yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, F.Ş.K'nin öldüğünü belirledi. Bölgeyi güvenlik şeridine alan polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

Mevlana Bulvarı'ndaki trafik akışı, kaza nedeniyle yaklaşık iki saat süreyle yan yoldan sağlandı.

F.Ş.K'nin cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, araç sürücüsü de ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

Öte yandan 06 ZUZ 06 plakalı otomobilin ardından F.Ş.K'ye başka bir aracın daha çarptığı iddia edildi.

Karnı burnunda olan Ashley Graham eşine çıplak poz verdiKarnı burnunda olan Ashley Graham eşine çıplak poz verdi
İYİ Partili başkana silahlı saldırı! Trafikte kurşun yağdırdılarİYİ Partili başkana silahlı saldırı! Trafikte kurşun yağdırdılar
Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü ağaca çarptı: 1 yaralıDireksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü ağaca çarptı: 1 yaralı
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Kaza trafik

En Çok Okunan Haberler

ABD'den Libya mutabakatı açıklaması

ABD'den Libya mutabakatı açıklaması

Otomobil kurşun yağmuruna tutuldu! Polis alarmda

Otomobil kurşun yağmuruna tutuldu! Polis alarmda

Ünlü türkücü dua istemişti! Acı haber

Ünlü türkücü dua istemişti! Acı haber

Yerli otomobil böyle mi olacak? Sosyal medyada gündem oldu

Yerli otomobil böyle mi olacak? Sosyal medyada gündem oldu

Acı haberler art arda geldi: 2 askerimiz şehit oldu

Acı haberler art arda geldi: 2 askerimiz şehit oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Peşlerini bırakmayacağız

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Peşlerini bırakmayacağız

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Büyük ikramiye bir kişinin oldu!

Büyük ikramiye bir kişinin oldu!

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Öğrenci servisi takla attı! Acı haber

Öğrenci servisi takla attı! Acı haber

Uludağ'daki arama çalışmalarında ikinci ceset bulundu

Uludağ'daki arama çalışmalarında ikinci ceset bulundu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İYİ Partili Hakan Savaş’a silahlı saldırı! Trafikte kurşun yağdırdılar

İYİ Partili başkana silahlı saldırı! Trafikte kurşun yağdırdılar

İstanbul’da şiddetli lodos deniz trafiğini vurdu! İptaller peş peşe geldi!

Lodos deniz trafiğini vurdu! İptaller peş peşe geldi!

Fidel Castro değiştirmişti! Küba'da 43 yıl aradan sonra bir ilk: Marrero başbakan seçildi

Fidel Castro değiştirmişti! 43 yıl aradan sonra bir ilk!

İzmir'de 49 düzensiz göçmen yakalandı

İzmir'de 49 düzensiz göçmen yakalandı

Rusya ve Çin'in Suriye kararına ABD'den çok sert tepki! 'Utanç verici'

Rusya ve Çin'in Suriye kararına ABD'den çok sert tepki!

Hastanede alarm durumuna geçildi! Gaziantep'te domuz gribi şüphesi!

Hastanede alarm durumuna geçildi!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.