HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Başkent’te LPG dükkanında patlama: 2 yaralı

Başkent’te LPG dükkanında patlama: 2 yaralı

11.12.2020 18:15 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ankara’nın Yenimahalle ilçesinde bir LPG dükkanında aracın motor kısmında meydana gelen patlama sonucu 2 kişi yaralandı.Edinilen bilgiye göre, Yenimahalle ilçesinin 1345 Sokak’ta bulunan LPG üzerine hizmet veren bir dükkanda bir aracın motor kısmında patlama meydana geldi.

Ankara’nın Yenimahalle ilçesinde bir LPG dükkanında aracın motor kısmında meydana gelen patlama sonucu 2 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Yenimahalle ilçesinin 1345 Sokak’ta bulunan LPG üzerine hizmet veren bir dükkanda bir aracın motor kısmında patlama meydana geldi. Patlamada işyerinde çalışan 2 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine itfaiye ve 112 ekibi sevk edildi. İtfaiyenin müdahalesiyle çıkan yangın kısa sürede söndürülürken, yaralanan 2 kişi ise hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme sürüyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ayakta duramıyor ama... Bakın polislere ne dedi! Ayakta duramıyor ama... Bakın polislere ne dedi!
Faik Öztrak dikkatleri o noktaya çekti: Bilim Kurulu’ndan bir açıklama bekliyoruzFaik Öztrak dikkatleri o noktaya çekti: Bilim Kurulu’ndan bir açıklama bekliyoruz
KYK ödemeleri ne zaman?KYK ödemeleri ne zaman?
1/

En Çok Okunan Haberler

Çin aşısında gönüllü doktordan flaş açıklamalar

Çin aşısında gönüllü doktordan flaş açıklamalar

Şarkıcı Zara'nın inanılmaz değişimi! Yeni albüm için imaj yeniledi

Şarkıcı Zara'nın inanılmaz değişimi! Yeni albüm için imaj yeniledi

HDP'li vekilden skandal hareket! Elini arka cebine götürüp...

HDP'li vekilden skandal hareket! Elini arka cebine götürüp...

Erdoğan'dan ABD'ye yaptırım tepkisi: Saygısızlıktır

Erdoğan'dan ABD'ye yaptırım tepkisi: Saygısızlıktır

İbrahim Tatlıses 43 yaş küçük sevgilisinden ayrıldı

İbrahim Tatlıses 43 yaş küçük sevgilisinden ayrıldı

Koronavirüs kısıtlamaları genişleyecek mi? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklama

Koronavirüs kısıtlamaları genişleyecek mi? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklama

İlginizi Çekebilir

'Buzdolabındaki bu parçanın ne işe yaradığını bilen var mı?'

'Buzdolabındaki bu parçanın ne işe yaradığını bilen var mı?'

Bakan Koca'dan flaş açıklamalar

Bakan Koca'dan flaş açıklamalar

Devlerin arasında bir sürpriz... İşte dünyanın en çok ziyaret edilen internet siteleri

Devlerin arasında bir sürpriz... İşte dünyanın en çok ziyaret edilen internet siteleri

Hatay halkı tedirgin: Psikolojimiz bozuldu

Hatay halkı tedirgin: Psikolojimiz bozuldu

Eski Emniyet Müdürü Celal Yılmaz ile ilgili flaş karar

Eski Emniyet Müdürü Celal Yılmaz ile ilgili flaş karar

Türkiye ılık ve yağışlı havanın etkisine girecek

Türkiye ılık ve yağışlı havanın etkisine girecek

Diğer Haberler

MHP lideri Devlet Bahçeli: HDP kapatılmalıdır

MHP lideri Devlet Bahçeli: HDP kapatılmalıdır

İçişleri Bakanlığı'ndan 'sokak kısıtlaması' açıklaması

İçişleri Bakanlığı'ndan 'sokak kısıtlaması' açıklaması

Balıkesir'de deprem (AFAD-Kandilli son depremler)

Balıkesir'de korkutan deprem

Faik Öztrak dikkatleri o noktaya çekti: Bilim Kurulu’ndan bir açıklama bekliyoruz

Faik Öztrak dikkatleri o noktaya çekti: Bilim Kurulu’ndan bir açıklama bekliyoruz

Dünyaya geldiği gün annesi tarafından terk edilmişti! Gözyaşları içinde defnedildi

Cenazesi de ölümü kadar yürek burktu! Gözyaşları içinde defnedildi

İstanbul'da kısıtlama öncesi trafikte son durum!

Yoğunluk yüzde 71 oldu

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.