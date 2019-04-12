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Başkentte Manolo Carrasco ile Flamenko rüzgarı esti

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.04.2019 23:21 | Son Güncelleme

İspanyol sanatçı Manolo Carrasco ve Sounds From Spain Flamenko gösterisi sanatseverlerle buluştu - Usta piyanist Carrasco'nun şarkılarına 6 Flamenko dansçısı eşlik etti. Ankaralı müzikseverler, dansla müziğin buluştuğu gösteriyi ilgiyle izledi

İspanyol sanatçı Manolo Carrasco ve Sounds From Spain Flamenko gösterisi sanatseverlerle buluştu.

İspanya'da 33, diğer ülkelerde 20 albümle sevenleriyle buluşan genç piyano dehası ve orkestra şefi Carrasco, Sevda-Cenap And Müzik Vakfınca düzenlenen 36'ncı Uluslararası Ankara Müzik Festivali kapsamında, MEB Şura Salonu'nda başkentli müzikseverlerle buluştu.

Sounds From Spain Flamenko gösterisiyle izleyenleri 19'uncu yüzyıldan bugüne uzanan bir yolculuğa çıkaran Manolo Carrasco, dünyaca ünlü besteciler Francisco Tarrega, Enrique Granados, Isaac Albeniz, Manuel de Falla ve Luigi Boccherini'den eserleri seslendirerek, klasik müziği Flamenkoyla harmanladı.

Hem kulağa hem de göze hitap eden gösteri boyunca sanatçıya 6 Flamenko dansçısı ve 7 müzisyen eşlik etti. Etnik ve renkli kostümlü dansçıların gösterisi beğeni topladı. Ankaralı müzikseverler, etkinliği dakikalarca alkışladı.

Carrasco, "Bir Başkadır Benim Memleketim" isimli şarkıyı çaldı, kendisine eşlik eden İspanyol müzisyen ise eseri Türkçe ve İspanyolca seslendirdi. Sanatçıya sanatseverler de alkışlarla eşlik etti.

- Manolo Carrasco kimdir?

İspanya Cadiz'de 1974'te dünyaya gelen Carrasco, müzik eğitimine Manuel de Falla Konservatuvarı'nda başladı. Manolo Carrasco, üniversite eğitimi boyunca müzik ve kompozisyon eğitimleri de aldı.

Orkestra şefliği konusunda da kendini geliştiren sanatçı, ilk kez 19 yaşındayken "Suenos de Juventud" albümünün kayıtları sırasında Londra Kraliyet Filarmoni Orkestrası'nı yönetti.

Beş kıtada konser veren Carrasco, 2015'te Moskova'daki Kızıl Meydan ve Kremlin Sarayı'nda performans sergileyen ilk İspanyol sanatçı unvanını kazandı.

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