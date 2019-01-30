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Başkent’te market kasiyeri 5 dakika arayla iki tırnakçının kurbanı oldu

YAŞAM HABERLERİ  | 30.01.2019 16:38 | Son Güncelleme

Başkentte bir markette iki tırnakçı 5’er dakika arayla kasiyer E.Ö’yü el çabukluğuyla dolandırdı.Olay Ankara’da Seymenler Parkı karşısında, Ziya Gökalp Caddesi üzerinde yer alan bir süpermarkette meydana geldi.

Başkentte bir markette iki tırnakçı 5’er dakika arayla kasiyer E.Ö’yü el çabukluğuyla dolandırdı.
Olay Ankara’da Seymenler Parkı karşısında, Ziya Gökalp Caddesi üzerinde yer alan bir süpermarkette meydana geldi. Akşam saatlerinde 2 tırnakçı önce normal müşteri gibi marketten içeri girdi. Tırnakçılardan ilki telefonla konuşur gibi yaparak kasaya yanaştı, önce arkasında bulunan kasadan bir adet yara bandı aldı. Cebinden 100 lira çıkardan sahtekar, kasiyerden parayı bozmasını istedi. Kasiyer ise bozmak için çıkardığı paraları kasanın üzerine koydu, o sırada sahtekar tırnakçı, cebinden çıkardığı parayı veriyormuş gibi yaparak, kasiyerin kasa üzerine koyduğu parayı kendi parası gibi görevliye geri uzattı. Kasiyerin kafasını karıştırarak laf kalabalığı yapan tırnakçı, üzerine birde para üstü alarak marketten ayrıldı.
Aynı oyunu 5 dakika sonra başka bir şahıs daha gerçekleştirdi. Ondaki durum öncekinden farklı değildi. Siyah bereli, koyu yeşil montlu ve kirli sakallı şahıs elinde bir maden suyu ile birlikte kasaya yanaştı sonra kasiyerden sigara istedi. Oyun bir önceki dolandırıcının yaptığının aynısıydı. Önce 100 lira uzatan tırnakçı, kasiyer parayı kasaya koymadan bozmasını istedi. O sırada küsaratlı hesabı tama çeviriyormuş gibi bozuk para uzatan tırnakçı, kasiyerin kafasını karıştırarak elindeki 50’liklerden birisini alıp kasadan uzaklaştı.
Daha sonra bir yanlışlık olduğunu anlayan kasiyer geç olsa da market müdürüne durumu haberdar etti. Birlikte kamera görüntülerini izleyen market çalışanları polise haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri kameralara yansıyan görüntüleri inceledi. Olayla ilgili çalışma başlayan polis ekipleri şimdi çete oldukları düşünen sahtekar tırnakçıları arıyor.

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