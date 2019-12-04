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Başkentte mevsimin ilk karı yağdı

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.12.2019 11:50 | Son Güncelleme

Kentin yüksek kesimlerinde görülen kar, etkisini artırarak devam ediyor

Başkentin yüksek kesimlerine mevsimin ilk karı düştü.

Kent genelinde sabahın erken saatlerinde hafif şekilde yağan yağmur, Çankaya ilçesi Dikmen ve Oran semtleri ile Gölbaşı ilçesi İncek semtinde kara döndü.

Kar yüksek kesimlerde toprak yüzeyini hafifçe örterken etkisini de artırarak devam ediyor.

Şehrin ana arterlerindeki ulaşımda herhangi bir sorun yaşanmıyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesi ile ilçe belediyelerine bağlı ekipler ana yollarda tuzlama ve kar küreme çalışması yapıyor.

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Ankara kar yağışı

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