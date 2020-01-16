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  4. Başkentte meydana gelen iki ayrı trafik kazasında 5 kişi yaralandı

Başkentte meydana gelen iki ayrı trafik kazasında 5 kişi yaralandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.01.2020 04:03 | Son Güncelleme

Keçiören'de meydana gelen kazada bir polis memuru yerde yatan ve ambulans bekleyen yaralı genç kızın üzerine montunu örterek üşümesini önledi

Ankara'nın Keçiören ve Çankaya ilçesinde meydana gelen iki ayrı trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Keçiören Fatih Caddesi'nden Ulus istikametine giden Muhlis Yıldırım yönetimindeki 06 HA 7561 plakalı otomobil Kalaba mevkisinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaldırıma çıkarak telefon direğine çarptı.

Çarpmanın şiddetiyle direği devirerek savrulan otomobil daha sonra elektrik direği ile yol kenarındaki kayalık alan arasında sıkıştı.

Kaza sonrası araçta sıkışan araç sürücüsü Yıldım ile otomobilde bulunan Eylül Ayyıldız, Sibel Kayaslan ve Cevdet Yıldırım çevredeki vatandaşların yardımı ile kurtarıldı.

- Polis memuru yaralı genç kıza montunu örttü

Bu sırada, olay yerine gelen polis ekiplerinden bir polis memuru yaralılardan genç bir kızın soğuktan titrediğini gördü. Bunun üzerine polis memuru yerde yatan ve ambulans bekleyen genç kızın üzerine montunu örterek üşümemesini sağladı.

Kısa sürede olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerinin müdahalede bulunduğu yaralılar ambulanslarla Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

- Direğe çarpan otomobil devrilerek ters döndü

Çankaya Uğur Mumcu Caddesi'nden Gaziosmanpaşa istikametine giden Emre Acar'ın kullandığı 06 ERR 11 plakalı otomobil ise Reşit Galip Caddesi yakınlarında refüjdeki aydınlatma direğine çarparak devrildi.

Kaza sonrası ters dönen araçta bulunan Burcu Baltacı yaralanırken, otomobil sürücüsü Acar yara almadan kurtuldu.

Yaralı kadın olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

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Ankara polis trafik trafik kazası

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