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Başkent’te minibüs devrildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.10.2020 15:15 | Son Güncelleme

Başkent’te otoyolda seyir halindeyken arka lastiğinin patlaması sonucu yan yatan minibüsün içerisinde yer alan soğan çuvalları yola savruldu.Ankara’da, Ayaş istikametinden Sincan’a doğru seyretmekte olan 50 FA 062 plakalı minibüs, arka lastiğin patlaması ile birlikte şoförün direksiyon kaybetmesi sonucu yan yattı.

Başkent’te otoyolda seyir halindeyken arka lastiğinin patlaması sonucu yan yatan minibüsün içerisinde yer alan soğan çuvalları yola savruldu.
Ankara’da, Ayaş istikametinden Sincan’a doğru seyretmekte olan 50 FA 062 plakalı minibüs, arka lastiğin patlaması ile birlikte şoförün direksiyon kaybetmesi sonucu yan yattı. Pazar esnafı olduğu öğrenilen şoför Erdal Arslan yara almadan kurtulurken, aracın içerisinde bulunan soğan çuvalları da yola savruldu.
Kaza yapan şoför Erdal Arslan’ın yeğeni, “Yoldan geliyorduk, arkadaki lastik patlayınca durduramamış işte kaza olmuş. Hiçbir sıkıntımız yok çok şükür. Ben buradan şoför arkadaşlarıma sesleniyorum, dikkatli gitsinler yavaş yavaş gitsinler yani. Her işimiz olur yetişir, aceleye gerek yok” şeklinde konuştu.

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