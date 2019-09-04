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Başkentte "mobil bilet" dönemi

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.09.2019 15:44 | Son Güncelleme

Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından otobüs, raylı sistemler ve teleferik hatları ile özel toplu taşıma araçlarında kullanılabilecek mobil bilet uygulaması hayata geçirildi

Ankara Büyükşehir Belediyesince otobüs, raylı sistemler ve teleferik hatları ile özel toplu taşıma araçlarında kullanılabilecek mobil bilet (Cep bilet) uygulaması vatandaşların hizmetine sunuldu.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, EGO Genel Müdürlüğünce geliştirilen yazılım ile başkentliler, akıllı telefonlarına yükleyecekleri "Ankarakart" programına üyelik işlemini yaptıktan sonra toplu taşıma araçlarında NFC (Yakın iletişim) uygulamasını kullanarak mobil geçiş yapabilecek.

Uygulama sayesinde vatandaşlar toplu taşıma araçlarına biniş yaparken Ankarakart yerine cep telefonlarını validatörlere okutarak geçebilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen EGO Genel Müdürü Nihat Alkaş, mobil bilet uygulamasının vatandaşlara kolaylık sağlayacağını belirtti.

Yolcuların Ankarakart ve temassız kredi kartlarını kullanarak validatörlere geçiş yapabildiğini anımsatan Alkaş, uygulama sayesinde cep telefonlarıyla da bu işi yapabileceklerini vurguladı.

Alkaş, uygulamaya ilişkin şu bilgileri verdi:

"Yolcularımızın cep telefonlarındaki NFC özelliğini açarak www.ankarakart.com sitesinden uygulamayı cep telefonlarına indirmeleri, bir sonraki aşamada ise banka kartından sanal karta bakiye yüklemesi yapmaları gerekiyor. Bu işlemlerin ardından yolcularımız, temassız kart okuma özelliği olan validatörlere cep telefonlarını yakınlaştırdıklarında sistem aktif hale gelecek ve sanal karttaki meblağdan bir binişlik bilet olan 4 TL ücreti mobil kartlardan düşülecek."

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Ankara Büyükşehir Belediyesi Cep bilet EGO Genel Müdürlüğü mobil bilet Nihat Alkaş toplu taşıma araçları

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