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Başkentte mobilya atölyesinde yangın

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.02.2019 04:08 | Son Güncelleme

Siteler'de dört katlı iş yerinin üçüncü katındaki mobilya atölyesinde çıkan ve hasara neden olan yangını itfaiye ekipleri söndürdü

Altındağ ilçesinde 4 katlı bir iş yerinin 3'üncü katındaki mobilya atölyesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Önder Mahallesi Siteler'de bulunan 4 katlı bir iş yerinin 3'üncü katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri geldi.

Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken mobilya atölyesinde maddi hasar meydana geldi.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

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Anahtar Kelimeler:
Ankara mobilya atölyesi Siteler yangın

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