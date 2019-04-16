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Başkentte mobilya mağazasında yangın

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.04.2019 04:53 | Son Güncelleme

Siteler'de 4 katlı bir mobilya mağazasında çıkan yangın kısa sürede binanın üst katlarına sıçradı - Büyük çaplı hasara neden olan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle çevredeki iş yerlerine sıçramadan söndürüldü

ANKARA (AA) - Ankara'nın mobilya sanayi merkezi Siteler'de 4 katlı bir mobilya mağazasında çıkan yangın kısa sürede üst katları sararken, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle çevredeki binalara sıçramadan söndürüldü.

Altındağ'a bağlı Sırma Sokak'taki bir mobilya mağazasının birinci katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Yangın mağazanın üst katlarına ve çatı kısmına sıçradı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın kısa sürede kontrol altına alındı.

Çevredeki iş yerlerine sıçramadan söndürülen yangın büyük çaplı maddi hasara neden olurken yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Ankara itfaiye mobilya Siteler yangın

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