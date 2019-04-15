Başkentte motorize ekip kaza yaptı: 1 yaralı

Başkentte devriye görevi yapan motorize ekipteki polis memuru, yola aniden çıkan otomobile çarpmamak için manevra yapınca düşerek yaralandı.

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi toplantısının ardından, Hipodrom Caddesi'nde biriken araç yoğunluğuna müdahale etmek üzere motoruyla gelen polis memuru, aniden yola çıkan otomobile çarpmamak için manevra yaptı.

Bu sırada dengesini kaybederek yere düşen polis memuru, hafif yaralandı.

Ambulansla Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan polis memuru, müdahalenin ardından taburcu edildi.

