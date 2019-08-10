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Başkentte mühimmat bulundu: 34-40 milimetre çapında tank mermisi

YAŞAM HABERLERİ  | 10.08.2019 12:35 | Son Güncelleme

Ankara’da Atatürk Orman Çiftliği’ne yakın Wonderland Eurasia’nın (AnkaPark) bulunduğu arazide 35-40 milimetre çapında patlamış halde tank mermisi bulundu.Başkentte geçtiğimiz aylarda açılışı yapılan AnkaraPark’ın devam eden çevre peyzaj çalışmalarında patlamış halde mühimmat bulundu.

Ankara’da Atatürk Orman Çiftliği’ne yakın Wonderland Eurasia’nın (AnkaPark) bulunduğu arazide 35-40 milimetre çapında patlamış halde tank mermisi bulundu.
Başkentte geçtiğimiz aylarda açılışı yapılan AnkaraPark’ın devam eden çevre peyzaj çalışmalarında patlamış halde mühimmat bulundu. AnkaPark’a ait peyzaj işçileri çalışama yaparken mühimmata denk geldi. İşçiler hemen polisi arayarak ihbarda bulundu. Olay yerine polis ekipleri yaptıkları inceleme sonrasında Bomba İmha Uzmanlarını ve Olay Yeri İnceleme Ekipleri çağrıldı. Uzman ekipler geldikten sonra yapılan incelemede ucu toprağa gömülü halde ve 1940’lı yıllardan kaldığı düşünülen 35-40 milimetre çağında patlamış tank mermisi olduğu anlaşıldı. Bomba İmha Ekibi tarafından muhafaza altına alınan mühimmat, incelenmek üzere emniyete götürüldü. Olayla ilgili gerekli tahkikatlar başlatıldı.

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