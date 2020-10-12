Başkent’te narkotik operasyonu

Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen operasyonlar kapsamında yakalanarak gözaltına alınan 346 şahıstan 35’i tutuklandı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü tarafından operasyonlar hakkında yapılan paylaşımda, "5-11 Ekim 2020 tarihleri arasında ilimiz genelinde yapılan operasyonlarda yakalanarak gözaltına alınan 346 şahıstan 35’i tutuklanmıştır. Operasyonlarda 7.2 kilogram esrar, 1 kilogram kokain ve bin adet sentetik ecza maddesi ele geçirilmiştir" ifadeleri yer aldı.

