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Başkentte öğrenci servisi kaza yaptı: 7 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.11.2018 19:07 | Son Güncelleme

Başkentte öğrenci servisi kaza yaptı: 7 yaralı

Başkentte öğrenci servisi ile otomobilin çarpışması sonucu servis şoförü ve 6 öğrenci yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Yenimahalle ilçesi İlkyerleşim Mahallesi 1984'üncü Sokak'taki yol ayrımında, içinde öğrencilerin bulunduğu 06 C 6030 plakalı servis minibüsü ile 35 AVE 58 plakalı otomobil çarpıştı.

Öğrenci servisi, çarpışmanın etkisiyle yan yattı. Kimliği tespit edilemeyen servis şoförü ve 6 öğrenci yaralandı. Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri yaralıları çevredeki hastanelere kaldırdı.

Yaralanan öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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112 Acil Servis Başkentte öğrenci servisi devrildi: 7 yaralı öğrenci servisi

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