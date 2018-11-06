Başkentte öğrenci servisi kaza yaptı: 7 yaralı

Başkentte öğrenci servisi ile otomobilin çarpışması sonucu servis şoförü ve 6 öğrenci yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Yenimahalle ilçesi İlkyerleşim Mahallesi 1984'üncü Sokak'taki yol ayrımında, içinde öğrencilerin bulunduğu 06 C 6030 plakalı servis minibüsü ile 35 AVE 58 plakalı otomobil çarpıştı.
Öğrenci servisi, çarpışmanın etkisiyle yan yattı. Kimliği tespit edilemeyen servis şoförü ve 6 öğrenci yaralandı. Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri yaralıları çevredeki hastanelere kaldırdı.
Yaralanan öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
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