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Başkentte öğretmenlere yönelik FETÖ operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.11.2018 09:57 | Son Güncelleme

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, örgütün kapatılan okullarında görev yapan 14 öğretmen hakkında gözaltı kararı çıkardı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile kapatılan okullarında görev yapan 14 öğretmen hakkında gözaltı kararı aldı.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, örgütün okullarında çalışan ve örgütle irtibatları belirlenen 12'si ByLock kullanıcısı 14 öğretmen hakkında gözaltı kararı çıkarıldığı belirtildi.

Açıklamada, gözaltı işlemlerinin Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesince devam ettirildiği bildirildi.

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FETÖ gözaltı öğretmen

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