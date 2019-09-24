Başkentte okul servis araçlarına sıkı denetim

Ankara Büyükşehir Belediyesi, ilkokul, ortaokul ve liselerde öğretim yılının açılmasının ardından, okul servis araçlarına yönelik denetimlerini artırdı.

Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri, okul servis araçlarında emniyet kemerinden rehber öğretmen olup olmadığına kadar birçok ayrıntıya yönelik denetim gerçekleştiriyor.

Öncelik öğrencilerin güvenliği

Denetimlerde taşımacılık hizmeti sunan firmaların İçişleri Bakanlığının yayınladığı Okul Servis Araçları Yönetmeliği’ne uygunluğu, servise çıkan tüm araçlarda kontrol ediliyor. Öğrencilerin güvenliğine yönelik tedbirlerin alınıp alınmadığına ağırlık verilen denetimler kapsamında yasal kriterlere uymadığı belirlenen araçlar hakkında zabıt tutan ekipler, Belediye Encümeni’ne sevk ettikleri araçların yetkilileri hakkında para ve park cezası da uyguluyor. Eksiklikleri tespit edilen servis aracı sahipleri ise niteliğine göre eksiklikleri gidermesi yönünde önce sözlü uyarılıyor.

Velilerle iş birliği

Eğitim-öğretim döneminin başlamasıyla yoğunluk kazanan denetimlerin rutin ve şikayete bağlı olarak yapıldığını belirten Ankara Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanı Fatih Eryılmaz, denetimler konusunda velilerle iş birliğinin önemine dikkat çekerek, şöyle konuştu:

“Denetimlerle amacımız öğrencilerimizin okullarına geliş ve gidişlerini güvenli ve konforlu bir ortamda gerçekleştirmelerini sağlamak. Yoksa esnafın cezalandırılması değil. Esnafımızın da bunu anlayışla karşıladığına inanıyorum. Velilerimiz, araçlarda ilkokul ve ortaokul öğrencileri için rehber öğretmen olmasına, araçların okul bahçesi içinde öğrencileri indirip bindirmesine, fiyat tarifesinin araçta görünür yerde asılı olmasına kadar dikkat etsinler ve şikayetlerini, ALO 153 Mavi Masa hattına bildirsinler. Bu çok önemli.”