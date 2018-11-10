Başkentte "oltalama" adı verilen yöntemle, ele geçirdikleri internet bankacılığı hesaplarından kendi hesaplarına para aktardıkları iddiasıyla iki kişi tutuklandı.
Ankara Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların, hesaplarından bilgileri dışında para çekildiği ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Düzenlenen operasyonda, "oltalama" adı verilen yöntemle vatandaşların internet bankacılığı hesaplarını ele geçirerek, kendi hesaplarına para aktardıkları iddiasıyla 5 kişi gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 5 şüpheliden ikisi tutuklandı.
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