Başkentte Organik Ürünlerle Kahvaltı Festivali

Türkiye’nin her yöresinden farklı tatları ve özellikle organik doğal ürünleri tanıtmayı amaçlayan “Kahvaltı Festivali”nde vatandaşlar hem ekonomik hem de sağlıklı ürünler almaya çalışıyor. Atatürk Kültür Merkezi’nde düzenlenen festival etkinliğiyle Türk mutfak kültüründe önemli yere sahip kahvaltı öğünü ön plana çıkartılarak, uluslararası gıda ticaretini arttırmak da hedefleniyor. Başkentte 24 Şubat Pazar günü de dahil ziyaret edebilecek “Kahvaltı Festivali”nin uluslararası konuk ülkesi ise Ukrayna. Festivalde bu ülkeye ait ürünler de sunuluyor. Sağlıklı ürünler sunma iddiasındaki üretecilerse alışverişte nelere dikkat edilmesi gerektiğini VOA Türkçe mikrofonuna anlattılar. Kahvaltı öğününde vazgeçilmezlerden birisi elbette ekmek ancak son yıllarda karbonhidrat tüketimine dikkat edilmesi gündemde olduğu için özellikle tam buğday ekmeğine ilgi artıyor. Bu nedenle festivalde ekmek çeşitleri de tanıtılıyor. Festivalde ekmek üretim sürecini tanıtan şirketlerden birisinde görevli operasyon müdürü Mehmet Varol da, VOA Türkçe’ye ekmek alırken dikkat edilecek hususlar konusunda bilgi verdi. Varol, “Babaannem tam buğday unundan yufka ekmeği yapardı ve biz o zamanlarda kepeğinden yemezdik. Ama artık insanlar eskiye dönüş olarak ekşi mayadan, tam buğdaydan ekmekler isteyince üretmeye başladık. Şunu tavsiye ediyorum insanlara, sucuk alırken en kalitelisini seçiyoruz, 50-60 lira gibi paralar veriyoruz, asıl besin kaynağımız ekmek, bu tam buğday ekmeğine 9 lira gibi bir para aslında çok değil, kendi sağlığımız için en azından” diyerek vatandaşları uyardı.

Sağlıklı yaşam için tüketilmesi gerekli ürünlerin başında süt ve süt ürünleri geliyor. Kahvaltı menüsünde ise Türk kültüründeki peynir çeşitleri önemli yer tutuyor. Festivalde süt ürünlerini tanıtmayı hedefleyen üreticilerden Ümit Aygün de VOA Türkçe’nin sorularını yanıtlarken vatandaşları ucuz peynirler konusunda dikkatli olmaya davet etti. Aygün’e göre; “İçinden yağı alınmayan bir kilo peynir için 16 kilo süt gerekli. Piyasada ucuz peynirler de var bunlar ancak hiçbir vitamin ve değerli besin ögesi içermiyor. Bu nedenle peynir seçerken fiyat ve maliyet dengesini düşünmekte yarar var görünüyor.” Kahvaltının vazgeçilmezlerinden bir diğeri de elbette yumurta. Son dönemde Türkiye’de market raflarında “organik yumurta” başlığı altında çeşitli markaların ürünleri satışa sunuluyor. Festivalde organik yumurta meselesi de gündemdeydi. Bu konuda uzman isimlerden Necla Akyüz, organik yumurta üretiminin toprakta başlayıp kümesle devam eden yumurtlama alanına kadar birçok kritere sahip olması gerektiğinin altını çizerek, “Organik üretim tarladan başlıyor, üç yıl o tarlanın ekilip biçilmemesi gerek. Gübrelenmemesi ve herhangi bir işlem görmemesi gerek. Nedeniyse kimyasal atıklar hayvanlara bulaşmasın” diye konuştu.

Bal üreticisi Mustafa Biber ise, “sahte bal” endişesine karşı basit bir çözüm yöntemi öneriyor ve gerçek balı anlayabilmek için en basit yolun donan balın şekerleşmesi değil tereyağı kıvamında akıcı olması gerektiğini açıklıyor. Biber, bal üretiminde tadın, arı kovanlarının konulduğu arazinin rakımı yani denizden yüksekliğinin ve o bölgedeki çiçek türlerinin çokluğunun kaliteyi belirlediğini de aktarıyor. Afyonkarahisar’da haşhaş ezmesi üreten bir şirketin satış temsilcisi Kadir Mutlu da haşhaş ezmesinin bir kaşığında bulunan proteinin yedi bardak süte eşdeğer olduğunu söylüyor. Mutlu, çocukların ve hepimizin kahvaltıda kakaolu krema sevdiğini ancak haşhaş ezmesi gibi yöresel tatlarla daha sağlıklı, besin değeri yüksek ürünlere yönelmeleri gerektiğini kaydediyor. Festival ziyaretçileri ne düşünüyor? Kahvaltı festivali ziyaretçisi vatandaşlarsa bütçelerine uygun ama aynı zamanda sağlıklı ürünleri satın almak üzere tanıtım masalarını dolaşıyorlar. Vatandaşlar, festivaldeki bazı ürünleri pahalı bulduklarını ifade etseler de güvenilir olduğu için yine bu ürünleri tercih ettiklerini de ifade ediyorlar.