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Başkentte organize sanayi bölgesinde yangın

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.05.2019 23:32 | Son Güncelleme

İvedik Organize Sanayi Bölgesi'nde bir otomobil lastiği deposunda çıkan ve 3 dükkana sıçrayan yangın söndürüldü

Başkentte İvedik Organize Sanayi Bölgesi'nde bir otomobil lastiği deposunda çıkan ve 3 dükkana sıçrayan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Yenimahalle ilçesinde İvedik Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir otomobil lastiği deposunda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen ve 3 dükkana sıçrayan yangına itfaiye ekipleri müdahalede bulundu.

Çok sayıda itfaiye aracıyla yapılan müdahale sonucunda yangın fazla büyümeden söndürüldü.

Yangında, ilk belirlemelere göre herhangi bir can kaybı ve yaralanma olmadığı kaydedildi.

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