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Başkentte organize suç örgütüne yönelik operasyon

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.11.2019 10:01 | Son Güncelleme

Baskı, şantaj ve yağma gibi suçları işledikleri öne sürülen organize suç örgütü üyelerine yönelik 4 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda 38 şüpheli gözaltına alındı

Ankara merkezli 4 ilde baskı, şantaj ve yağma gibi suçları işledikleri iddia edilen organize suç örgütü üyelerine yönelik eş zamanlı operasyonda 38 zanlı yakalandı.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, il genelinde baskı, şantaj ve yağma gibi suçları işledikleri, esnaf ve iş yeri sahiplerini haraca bağlayarak haksız ekonomik çıkar sağladıkları öne sürülen şüphelilere yönelik çalışma başlattı.

Teknik ve fiziki takiple örgüt üyelerinin faaliyetlerini tespit eden ekipler, sabah saatlerinde Ankara merkezli 4 ilde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda 38 şüpheli gözaltına alındı, zanlıların ev ve iş yerlerinde çok sayıda silah ve çeşitli çaplarda tabanca mermileri ile çek ve senetler ele geçirildi.

Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne getirilen şüphelilerin ifade işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

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