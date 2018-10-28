HABER

Başkentte ormanlık arazide çocuk cesedi bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.10.2018 08:40 | Son Güncelleme

Başkentte ormanlık arazide çocuk cesedi bulundu

Ankara'nın Altındağ ilçesindeki ormanlık arazide kafası parçalanarak öldürülmüş Suriye uyruklu bir erkek çocuğuna ait ceset bulundu.

Alınan bilgiye göre, Doğantepe Mahallesi'nde sabah saatlerinde ormanlık arazide kafası parçalanmış çocuk cesedi olduğunu gören vatandaşlar, polise ve sağlık ekiplerine haber verdi.

Olay yerine gelen ekipler, çocuğun hayatını kaybettiğini belirledi.

Üzerinden Cumali Elselim (15) adına düzenlenmiş kimlik belgesi çıkan çocuk cesedinde inceleme yapan polis ekipleri, olayın aydınlatılması için çalışma başlattı.

PARTNERSon dakika haberler Mynet uygulaması ile cebinizde!Son dakika haberler Mynet uygulaması ile cebinizde!
İki yıl boyunca kızına tecavüz etmiş! Ses kayıtları ortaya çıktıİki yıl boyunca kızına tecavüz etmiş! Ses kayıtları ortaya çıktı
Ege Denizi'nde deprem (AFAD-Kandilli Rasathanesi son depremler)Ege Denizi'nde deprem (AFAD-Kandilli Rasathanesi son depremler)
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Ankara Başkentte ormanlık arazide çocuk cesedi bulundu çocuk cesedi

En Çok Okunan Haberler

Restorasyon yapan işçiler şok geçirdi! Duvarın içinden insan dişi fışkırdı

Restorasyon yapan işçiler şok geçirdi! Duvarın içinden insan dişi fışkırdı

Beyaz TV muhabirine sokak ortasında tekme tokat dayak!

Beyaz TV muhabirine sokak ortasında tekme tokat dayak!

Konya'da Arda Turan'a büyük şok!

Konya'da Arda Turan'a büyük şok!

Ece Sükan'dan Loris Karius'a ret!

Ece Sükan'dan Loris Karius'a ret!

İlkokullarda yeni dönem başlıyor! 'Okul yemeği programı' geliyor

İlkokullarda yeni dönem başlıyor! 'Okul yemeği programı' geliyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AK Parti teşkilatına MHP uyarısı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AK Parti teşkilatına MHP uyarısı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ankara'da kafası parçalanmış çocuk cesedi bulundu

Ankara'da kafası parçalanmış çocuk cesedi bulundu

Başkan Akın’ın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı

Başkan Akın’ın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı

İki yıl boyunca kızına tecavüz etmiş! Ses kayıtları ortaya çıktı

İki yıl boyunca kızına tecavüz etmiş! Ses kayıtları ortaya çıktı

Ege Denizi'nde deprem (AFAD-Kandilli Rasathanesi son depremler)

Ege Denizi'nde deprem (AFAD-Kandilli Rasathanesi son depremler)

Günlük burç yorumları: 28 Ekim Pazar İrem Su'dan günlük burç yorumları

Günlük burç yorumları: 28 Ekim Pazar İrem Su'dan günlük burç yorumları

Tapu ve Kadastro Müdürlüğü sitesinde Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'e hakaret!

Tapu ve Kadastro Müdürlüğü sitesinde Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'e hakaret!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.