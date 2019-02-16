HABER

Başkentte otobüs durağına çarpan taksi yandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.02.2019 10:53 | Son Güncelleme

Altındağ ilçesinde önce otomobile ardından otobüs durağına çarpıp alev alan taksi kullanılamaz hale geldi

Ankara'da otomobil ve otobüs durağına çarptıktan sonra alev alan taksideki yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği taksi, önce bir otomobile ardından otobüs durağına çarptı. Alev alan taksi itfaiye ekiplerince söndürüldü.

A.A. idaresindeki 06 T 4302 plakalı taksi, Altındağ ilçesi Şehit Ömer Halisdemir Bulvarı'nda seyir halindeyken Altınpark girişi önünde ilk olarak aynı istikamette seyreden otomobile çarptı.

Ardından otobüs durağına çarpan taksi, yanmaya başladı. Araç, olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Taksi şoförünün alkollü olduğu ve sabah saatlerinde polis ekiplerinin "dur" ihtarına uymayarak kaçtığı iddia edildi.

Başkentte otobüs durağına çarpan taksi yandı

- Altındağ ilçesinde önce otomobile ardından otobüs durağına çarpıp alev alan taksi kullanılamaz hale geldi

Başkentte otobüs durağına çarpan taksi yandı

Başkentte otobüs durağına çarpan taksi yandı

Başkentte otobüs durağına çarpan taksi yandı

Başkentte otobüs durağına çarpan taksi yandı

Başkentte otobüs durağına çarpan taksi yandı

Başkentte otobüs durağına çarpan taksi yandı

Başkentte otobüs durağına çarpan taksi yandı

Başkentte otobüs durağına çarpan taksi yandı

Başkentte otobüs durağına çarpan taksi yandı

Başkentte otobüs durağına çarpan taksi yandı

Başkentte otobüs durağına çarpan taksi yandı

Başkentte otobüs durağına çarpan taksi yandı

Başkentte otobüs durağına çarpan taksi yandı

Başkentte otobüs durağına çarpan taksi yandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
alkollü Altındağ İtfaiye ekipleri Taksi trafik kazası

En Çok Okunan Haberler

İstanbullular dikkat! Meteoroloji uyardı

İstanbullular dikkat! Meteoroloji uyardı

Neslihan Atagül de bornozlu paylaşım akımına uydu!

Neslihan Atagül de bornozlu paylaşım akımına uydu!

ABD'de silahlı saldırı! Çok sayıda ölü var

ABD'de silahlı saldırı! Çok sayıda ölü var

Erdoğan'dan flaş 'tanzim satış' açıklaması

Erdoğan'dan flaş 'tanzim satış' açıklaması

Şeyma Subaşı'nın fotoğrafına sevgilisinden ilginç yorum!

Şeyma Subaşı'nın fotoğrafına sevgilisinden ilginç yorum!

Trump 'ulusal acil durum' ilan etti!

Trump 'ulusal acil durum' ilan etti!

İlginizi Çekebilir

Bu yıl en romantik hediyeler Amazon Türkiye Sevgililer günü rehberinde

Bu yıl en romantik hediyeler Amazon Türkiye Sevgililer günü rehberinde

Fatih Portakal'dan sert yorum! İstifalara tepki gösterdi

Fatih Portakal'dan sert yorum! İstifalara tepki gösterdi

Artık o an geldiyse bu sevgililer günü tam zamanı!

Artık o an geldiyse bu sevgililer günü tam zamanı!

Erdoğan salondaki o sözlere böyle yanıt verdi: Senin haberin yok

Erdoğan salondaki o sözlere böyle yanıt verdi: Senin haberin yok

1,5 aydır nöbet tutuyordu! Geldiklerini görünce dehşet saçtı

1,5 aydır nöbet tutuyordu! Geldiklerini görünce dehşet saçtı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Peri bacalarının yakınındaki otel inşaatlarıyla ilgili yeni gelişme! Bugün yıkılacak

Nevşehir duyurdu! Bugün başlıyor

İstanbul Aksaray'da gece kulübünde silah sesleri!

İstanbul'da gece kulübünde silah sesleri!

Meteorolji son dakika hava durumu tahmini (İstanbullular dikkat! Kuvvetli rüzgar-fırtına uyarısı)

İstanbullular dikkat! Meteoroloji uyardı

Deniz ulaşımına fırtına engeli! BUDO ve İDO'da bazı seferler iptal edildi

BUDO ve İDO'da bazı seferler iptal edildi

Ankara'da iki aile arasında silahlı kavga: 1 yaralı, 12 gözaltı

Ankara'da iki aile arasında silahlı kavga: 1 yaralı, 12 gözaltı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'tanzim satış' açıklaması

Erdoğan'dan flaş 'tanzim satış' açıklaması

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.