Başkentte otobüs otomobillere çarptı

Ankara'nın Altındağ ilçesinde kontrolden çıkan belediye otobüsü iki otomobile çarptı, kazada 4 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Başak Mahallesi Avşar Caddesi'nde seyreden ve sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 06 BE 1968 plakalı belediye otobüsü, yol kenarında park halinde bulunan iki otomobile çarptı.
Kazada, otobüs ve otomobillerde bulunan 4 kişi yaralandı.
Ambulanslarla Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi ve Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanelerine kaldırılan yaralılardan birinin hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.
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