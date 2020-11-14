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Başkent’te otobüse çarpan araç sürücüsü ağır yaralandı

14.11.2020 12:45 | Son Güncelleme:
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Başkent’te park halindeki otobüse çarpan aracın sürücüsü ağır yaralandı.Olay Ankara’nın Çubuk ilçesinde yaşandı.

Başkent’te park halindeki otobüse çarpan aracın sürücüsü ağır yaralandı.
Olay Ankara’nın Çubuk ilçesinde yaşandı. Alınan bilgilere göre, Berat Caddesi’nde seyir halindeki 06 CJD 02 plakalı otomobil sürücüsü İbrahim Ü.’nün direksiyon hakimiyetini kaybederek park halindeki özel halk otobüsüne çarptı. Çarpışmanın ardından savrulan araç, yolun karşısında yine park halinde bulunan bir araca çarparak durabildi. Yaşanan kazanın ardından olay yerinde itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkarılan ve ağır yaralanan sürücü ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Kaza ilgili soruşturma başlatıldı.

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