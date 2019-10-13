Başkent’te otobüsler kışa hazırlanıyor

Ankara Büyükşehir Belediyesi EGO Genel Müdürlüğü, kent iç toplu taşımada hizmet veren bin 554 otobüsü kış koşullarına hazırlıyor.

1 Aralık 2019 tarihinden itibaren başlayacak olan zorunlu kış lastiği uygulaması öncesinde EGO Genel Müdürlüğü, otobüslerde bulunan yazlık lastikleri Avrupa Birliği’nin kabul ettiği “kar kristali” sembolü bulunan vakumlu kış lastikleriyle değiştirmeye başladı. EGO Genel Müdürlüğü Araç Bakım Onarım Daire Başkanlığının Macunköy ve bölge müdürlüklerindeki atölyelerde aşama aşama gerçekleştirilen lastik değiştirme çalışmalarının yanı sıra otobüslerin kışlık bakımları da yapılıyor.

“Güvenli ve konforlu yolculuk”

EGO Genel Müdürlüğü yetkilileri, Başkentlilerin yağışlı, kaygan ve karlı yol şartlarında EGO otobüsleriyle güvenli ve konforlu yolculuk yapmaları için her türlü önlemi aldıklarını ifade ederek, lastik değişimleri başta olmak üzere otobüslerin antifriz ve kalorifer bakımlarının da büyük titizlikle gerçekleştirildiğini kaydetti. Lastik değişimlerinde Avrupa Birliği (AB) kriterlerinin esas alındığını belirten yetkililer, “7 derecenin altındaki sıcaklıklarda yol tutuşu azalan ve buna bağlı olarak frenleme mesafesi artan yaz lastiklerini, AB yönetmeliklerince kabul gören ve ‘kar kristali’ sembolünü taşıyan vakumlu kış lastikleriyle değiştiriyoruz. Araçlarımızı karlı yol şartlarına hazır hale getiriyoruz” dedi.