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Başkent’te otobüsler kışa hazırlanıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.10.2019 23:17 | Son Güncelleme

Ankara Büyükşehir Belediyesi EGO Genel Müdürlüğü, kent iç toplu taşımada hizmet veren bin 554 otobüsü kış koşullarına hazırlıyor.1 Aralık 2019 tarihinden itibaren başlayacak olan zorunlu kış lastiği uygulaması öncesinde EGO Genel Müdürlüğü, otobüslerde bulunan yazlık lastikleri Avrupa Birliği’nin kabul ettiği “kar kristali” sembolü bulunan vakumlu kış lastikleriyle değiştirmeye başladı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi EGO Genel Müdürlüğü, kent iç toplu taşımada hizmet veren bin 554 otobüsü kış koşullarına hazırlıyor.
1 Aralık 2019 tarihinden itibaren başlayacak olan zorunlu kış lastiği uygulaması öncesinde EGO Genel Müdürlüğü, otobüslerde bulunan yazlık lastikleri Avrupa Birliği’nin kabul ettiği “kar kristali” sembolü bulunan vakumlu kış lastikleriyle değiştirmeye başladı. EGO Genel Müdürlüğü Araç Bakım Onarım Daire Başkanlığının Macunköy ve bölge müdürlüklerindeki atölyelerde aşama aşama gerçekleştirilen lastik değiştirme çalışmalarının yanı sıra otobüslerin kışlık bakımları da yapılıyor.

“Güvenli ve konforlu yolculuk”
EGO Genel Müdürlüğü yetkilileri, Başkentlilerin yağışlı, kaygan ve karlı yol şartlarında EGO otobüsleriyle güvenli ve konforlu yolculuk yapmaları için her türlü önlemi aldıklarını ifade ederek, lastik değişimleri başta olmak üzere otobüslerin antifriz ve kalorifer bakımlarının da büyük titizlikle gerçekleştirildiğini kaydetti. Lastik değişimlerinde Avrupa Birliği (AB) kriterlerinin esas alındığını belirten yetkililer, “7 derecenin altındaki sıcaklıklarda yol tutuşu azalan ve buna bağlı olarak frenleme mesafesi artan yaz lastiklerini, AB yönetmeliklerince kabul gören ve ‘kar kristali’ sembolünü taşıyan vakumlu kış lastikleriyle değiştiriyoruz. Araçlarımızı karlı yol şartlarına hazır hale getiriyoruz” dedi.

Yedek önlemler alınıyor
EGO otobüslerinde yapılan tüm hazırlıklara karşın kışın olumsuz hava şartlarına karşı önlem olarak zincirli yedek araçları hazır tuttuklarını ifade eden EGO yetkilileri, yolda kalan, arızalanan araçlar için de seyyar tamir aracı, lastik onarım aracı ve kurtarıcı araçlarının hazır halde bekletildiği bilgisini verdi.
Vakumlu lastikler uygun koşullarda ve güvenli bir ortamda saklanıp değiştirilirken, lastik değişimi sırasında iş güvenliği kurallarına da titizlikle uyuluyor.

Özel araç sürücülerine uyarı
Başkentlilerin kış aylarında konforlu ve güvenli yolculuk yapmaları için her türlü tedbiri aldıklarına dikkat çeken EGO yetkilileri, özel araç sürücülerini de araçlarını kış koşullarına uygun hale getirmeleri ve yazlık lastiklerini kullanmamaları konusunda uyardı. Yetkililer, yoğun kar yağışı halinde kent içi ulaşımda Başkentlilere daha çok Metro ve Ankaray başta olmak üzere toplu taşıma araçlarını kullanmaları tavsiyesinde de bulundu.

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