Başkent’te otomobil dolandırıcılarına operasyon

Ankara’da otomobillerin gerçek kilometrelerini düşürerek ve hasarlarını gizleyerek otomobilleri sattığı tespit edilen şahıslara yönelik düzenlenen operasyonda 7 kişi gözaltına alındı.

Ankara Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerince araçların gerçek kilometrelerinin düşürülerek ve hasarlarının gizlenerek internet sitelerine ilan vermek suretiyle vatandaşlara satılması ve araçların cinsinin kamyonet olmasına rağmen otomobil olarak tanıtılmasıyla yapılan satışlarla ilgili yapılan şikayetler üzerine, 4 aylık çalışma neticesinde ‘’Nitelikli Dolandırıcılık’’ ve ‘’Özel belgede Sahtecilik’’ suçlarını işleyen şüphelilerin tamamı yakalandı.

"Çiçek Gibi’’

Şüpheli şahısların satın aldıkları araçları, şirketlerde veya ticari taksi olarak kullanılmış kilometreleri yüksek, hasarlı ve arızalı araçlardan seçtikleri, ucuz fiyata aldıkları araçları temizlik, direksiyon kaplama, aksesuar değişiklikleri ve boya rötuşları gibi işlemler ile kozmetik olarak güzelleştirdikleri, daha sonra kilometrelerini düşürdükleri ve bazı araçları üst paket gibi göstererek internet üzerinden "çiçek gibi’’, "hatasız-boyasız’’, "kusursuz-emsalsiz’’ gibi başlıklarla ilana koyarak yüksek fiyata sattıkları tespit edildi.