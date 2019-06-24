HABER

Başkentte otomobil kafeye girdi: 1 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.06.2019 03:40 | Son Güncelleme

Başkentte otomobil kafeye girdi: 1 yaralı

Ankara'da kontrolden çıkan bir otomobilin benzin istasyonundaki kafeye girmesi sonucu 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Yenimahalle ilçesi Melih Gökçek Bulvarı 1467. Cadde üzerinde seyreden Arzu Turna idaresindeki 49 AB 980 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak benzin istasyonu içerisinde bulunan bir kafeye girdi. Kazada, araç sürücüsü Turna yaralandı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye 112 Acil Servis ve polis ekipleri geldi.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahelesinin ardından Turna, Yenimahalle Devlet Hastanesine sevk edildi.

Kazadan dolayı kafede hasar oluşurken, Turna'nın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Sarı alarm verilmişti! Trabzon'da bu sabahSarı alarm verilmişti! Trabzon'da bu sabah
Selin gelişini cep telefonuyla görüntülediSelin gelişini cep telefonuyla görüntüledi
İki ailenin kavgasında silahlar konuştu!İki ailenin kavgasında silahlar konuştu!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Ankara kafe Kaza otomobil trafik trafik kazası Yenimahalle

En Çok Okunan Haberler

YSK Başkanı Sadi Güven'den açıklama

YSK Başkanı Sadi Güven'den açıklama

Ekrem İmamoğlu 35 yılın rekorunu kırdı

Ekrem İmamoğlu 35 yılın rekorunu kırdı

Balayında eğlence çıkışı gerginlik

Balayında eğlence çıkışı gerginlik

Acele etmesi gözlerden kaçmadı! Sebebi ortaya çıktı

Acele etmesi gözlerden kaçmadı! Sebebi ortaya çıktı

Seçimin ardından Melih Gökçek'ten İmamoğlu mesajı

Seçimin ardından Melih Gökçek'ten İmamoğlu mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ekrem İmamoğlu'nu tebrik ediyorum

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ekrem İmamoğlu'nu tebrik ediyorum

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Görgü tanıklarının iddiaları dehşete düşürdü!

Görgü tanıklarının iddiaları dehşete düşürdü!

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Yer: Edirne! Askeri yasak bölgede yakalandı

Yer: Edirne! Askeri yasak bölgede yakalandı

Ay, kova burcunda ilerliyor!

Ay, kova burcunda ilerliyor!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Köy muhtarı selin gelişini cep telefonuyla görüntüledi

Selin gelişini cep telefonuyla görüntüledi

Şanlıurfa'da silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı

İki ailenin kavgasında silahlar konuştu!

Anne ve kızı feci şekilde hayatını kaybetti

Anne ve kızı feci şekilde hayatını kaybetti

Alevleri gören dışarı fırladı! Korku dolu anlar!

Gören dışarı fırladı! Korku dolu anlar!

Sonraki belediye seçimleri ne zaman? Bir daha ne zaman sandığa gideceğiz?

Sonraki belediye seçimleri ne zaman? Bir daha ne zaman sandığa gideceğiz?

CHP'liler parti genel merkezinde kutlama yaptı

CHP'liler parti genel merkezinde kutlama yaptı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.