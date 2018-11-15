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Başkentte otomobil köprü inşaatı iskelesine çarptı

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.11.2018 07:03 | Son Güncelleme

Ankara-Eskişehir yolunda kontrolden çıkan bir araç bariyerleri aşarak üst geçit köprüsünün inşaat iskelesine çarptı - Sürücünün yaralı kurtulduğu kazada büyük çapta hasar gören iskelenin çökme ihtimali üzerine önlem alındı

Ankara'da köprü inşaatı iskelesine çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Kızılay istikametinden Ümitköy yönüne giden H.D'nin kullandığı plakası belirlenemeyen otomobil, Ankara-Eskişehir yolu Dumlupınar Bulvarı'nda beton bariyerleri aşarak Bilkent Şehir Hastanesi istikametine dönüşü sağlayacak üst geçit köprüsünün inşaat iskelesine çarptı.

Kazadan yaralı kurtulan H.D, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kaza sonrası inşaat iskelesinde büyük çapta hasar meydana gelirken, iskele demirleri arasına sıkışan otomobil inşaat alanından çıkartılamadı.

Yetkililer iskelenin çökme riskine karşı önlem alınacağını, ilerleyen saatlerde otomobilin vinç yardımıyla çıkartılması için çalışma başlatılacağını bildirdi.

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