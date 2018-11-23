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Başkentte otomobil pastaneye girdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.11.2018 20:17 | Son Güncelleme

Ankara'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin pastaneye girmesi sonucu bir kişi yaralandı - Kaza anı, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı

Başkentte meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Keçiören Nuri Pamir Caddesi'nde öğle saatlerinde 06 BZ 4386 plakalı otomobil sürücüsü N.D'nin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle yol kenarındaki pastaneye girerek dükkandaki R.K'ye çarptı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralı R.K. sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Pastanede maddi hasarın meydana geldiği kaza anı, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

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Anahtar Kelimeler:
Nuri Pamir Caddesi pastane trafik kazası

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