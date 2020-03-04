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Başkent’te otomobil şantiye uçtu: 3 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.03.2020 00:46 | Son Güncelleme

Ankara’nın Sincan ilçesinde bir otomobil şantiyeye çukuruna düştü. Otomobil içerisinde bulunan 3 kişi yaralanırken kazaya sebebiyet veren sürücü ise olay yerinden süratle uzaklaştı.

Başkent’te otomobil şantiye uçtu: 3 yaralı

Olay, Ankara’nın Sincan ilçesi Ayaş yolu üzerinde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, otomobilin sürücü Cihan K. Ayaş yolu üzerinde seyir halindeyken, kırmızı ışıkta çıkış yaptığı iddia edilen araç sürücü arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle Cihan K. direksiyon hakimiyetini kaybederek otomobildeki 2 kişiyle birlikte şantiyeye çukuruna düştü.

Kazaya sebebiyet veren otomobil sürücüsü olay yerinden süratle uzaklaştı. Kazayı gören çevredeki diğer sürücüler, polis, sağlık ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Yaralılar sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulanslarla çevre hastanelere sevk edildi. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Olayın görgü şahitlerinden olan bir sürücü, “Kaza kavşaktan kırmızı ışık ihlali yapan bir otomobil, Ankara-Ayaş yolu üzerinden gelen araca çarptı. Araç buraya düştü. Yaralıları ambulansla hastaneye kaldırdılar” dedi.

Başkent’te otomobil şantiye uçtu: 3 yaralı

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Anahtar Kelimeler:
Ankara sincan trafik kazası

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