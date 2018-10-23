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Başkentte otomobil yön levhası direğine çarptı: 2 ölü, 1 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.10.2018 05:04 | Son Güncelleme

Başkentte otomobil yön levhası direğine çarptı: 2 ölü, 1 yaralı

Ankara'da yön levhası direğine çarpan otomobildeki 2 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Cevizlidere Mahallesi 1071 Malazgirt Bulvarı'ndan Öveçler istikametine seyreden M.C.T'nin (27) kullandığı 34 ABE 336 plakalı otomobil, Öveçler Alt Geçidi girişindeki yön levhası direğine çarptı. Çarpmanın şiddetiyle adeta hurdaya dönen aracın motoru yaklaşık 15 metre ileriye savruldu.

Kazada, sürücü M.C.T. ile otomobilde bulunan O.Ç.K. (25) ve Şükriye Burcu E. (28) araçta sıkışarak yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri tarafından araçtan güçlükle çıkartılan yaralılar ambulanslarla Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

Yaralılardan M.C.T. ve O.Ç.K. hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kaza nedeniyle 1071 Malazgirt Bulvarı Öveçler istikametinin iki şeridi yaklaşık 3 saat ulaşıma kapalı kaldı.

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Anahtar Kelimeler:
Ankara otomobil trafik trafik kazası yön levhası

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