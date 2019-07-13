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Başkent’te otomobilin açılan kapısına motosiklet çarptı: 1 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 13.07.2019 23:00 | Son Güncelleme

Ankara’nın Sincan ilçesinde park halindeki otomobilin kapısının kontrolsüz bir şekilde açılması sonucu açılan kapıya motosikletli kurye çarptı.

Ankara’nın Sincan ilçesinde park halindeki otomobilin kapısının kontrolsüz bir şekilde açılması sonucu açılan kapıya motosikletli kurye çarptı. Çarpmanın etkisiyle yaralanan kurye hastaneye kaldırıldı.

Olay, akşam saatlerinde Sincan ilçesi Ankara Caddesi üzerinde meydana geldi. Park halinde bulunan otomobilin kapısının kontrolsüz açılması sonucu kapıya çarpan motosikletli kurye yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı motosiklet sürücüsüne olay yerinde ilk müdahalesini yapan sağlık ekipleri, yaralıyı ambulans ile hastaneye sevk etti. Polis, kazaya ilişkin inceleme başlattı.

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