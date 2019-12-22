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Başkent’te otomobilin çarptığı çocuk hayatını kaybetti

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.12.2019 01:48 | Son Güncelleme

Ankara’da Mevlana Bulvarı’nda karşıdan karşıya geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı çocuk, hayatını kaybetti.Kaza, Ankara’nın Çankaya ilçesi Balgat Mahallesinde bulunan Mevlana Bulvarı üzerinde meydana geldi.

Ankara’da Mevlana Bulvarı’nda karşıdan karşıya geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı çocuk, hayatını kaybetti.
Kaza, Ankara’nın Çankaya ilçesi Balgat Mahallesinde bulunan Mevlana Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 9. sınıf öğrencisi F.Ş.K. ve arkadaşı Y.K., saat 21.30 sıralarında, Mevlana Bulvarı’nda karşıdan karşıya geçmeye çalıştı. İki arkadaş bir süre orta refüjde bekledi. Bu sırada Mevlana Bulvarı üzerinde merkezden Gölbaşı istikametine seyir halinde olan ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 06 ZUZ 06 plakalı otomobil, yola çıkan F.Ş.K.’ye çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan çocuk, yol ortasında hareketsiz kaldı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yol ortasında hareketsiz yatan F.Ş.K.’nin hayatını kaybettiğini belirledi. Kazaya karışan aracın sürücüsü ise ifadesi alınmak üzere emniyete götürdü. Bölgeye gelen olay yeri inceleme ekipleri de kazanın meydana geldiği yerde incelemelerde bulundu.
Öte yandan, kaza nedeniyle polis ekipleri yolun dört şeridini trafiğe kapatarak kontrollü geçiş sağladı.

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