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  4. Başkentte otomobilin çarptığı iki kadın yaşamını yitirdi

Başkentte otomobilin çarptığı iki kadın yaşamını yitirdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.12.2019 10:15 | Son Güncelleme

Başkentte otomobilin çarptığı iki kadın yaşamını yitirdi

Başkentte meydana gelen trafik kazasında iki kadın hayatını kaybetti.

Çankaya ilçesinde Yaşamkent Kavşağı'nda sabah saatlerinde yolun karşısına geçmeye çalışan İlknur Ç. (50) ve Sefa Y'ye (57), Yaşamkent'ten Ümitköy istikametine giden Cumhur H. yönetimindeki 06 BCS 559 plakalı otomobil çarptı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, çarpmanın etkisiyle refüje savrulan iki kadının olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Öte yandan, hayatını kaybeden iki kadından İlknur Ç'nin özel bir sitede güvenlik görevlisi, Sefa Y'nin ise temizlik görevlisi olarak çalıştığı öğrenildi.

Polis, olayla ilgili inceleme başlatırken, otomobil sürücüsü işlemleri için Yaşamkent Polis Merkezi Amirliği'ne götürüldü.

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Yaşamkent

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