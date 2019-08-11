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Başkentte otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.08.2019 02:04 | Son Güncelleme

Başkentte otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti

Ankara'da meydana gelen trafik kazasında otomobilin çarptığı yaya yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Altındağ ilçesi Turgut Özal Bulvarı'nda seyir halinde olan Tuncay K. idaresindeki 35 N 1377 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Sait Deveci'ye orta şeritte çarptı. Çarpmanın etkisiyle sol şeride savrulan Deveci'ye sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 06 AE 3313 plakalı araç da çarptı.

Arkadan gelen ve sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 06 CIC 12 plakalı otomobil ise kazaya karışan diğer araçlara çarptı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve 112 Acil Servis ekibi geldi. Sağlık ekipleri, Deveci'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Kazada, hafif yaralanan Senem Erdem ise sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Kazadan dolayı Turgut Özal Bulvarı'ndan Samsun istikameti ulaşımı bir müddet aksadı.

Otomobillerin çekiciyle kaza mahallinden kaldırılmasıyla ulaşım normale döndü.

Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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Anahtar Kelimeler:
Ankara trafik kazası

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