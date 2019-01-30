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Başkent’te otopark kavgasında silahlar çekildi: 2 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 30.01.2019 18:42 | Son Güncelleme

Ankara’da bir eğlence mekanının otoparkında çıkan kavgada taraflardan birinin silahına sarılması sonucu 2 kişi yaralandı.Alınan bilgilere göre, Çankaya ilçesine bağlı Kızılırmak Mahallesi’nde gece yarısı yaşanan olayda, 1436.

Ankara’da bir eğlence mekanının otoparkında çıkan kavgada taraflardan birinin silahına sarılması sonucu 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgilere göre, Çankaya ilçesine bağlı Kızılırmak Mahallesi’nde gece yarısı yaşanan olayda, 1436. Sokak üzerinde bulunan eğlence mekanının önünde henüz kimliği belirlenemeyen şahıslar arasında otopark anlaşmazlığından dolayı tartışma çıktı. Giderek alevlenen tartışma saniyeler içinde kavgaya dönüştü. Yumruk ve tekmelerin havada uçuştuğu kavgada bir süre sonra silah ve bıçaklar çekildi. Yaşanan olayda 2 kişi yaralandı.
İhbar üzerine adrese polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri, arbedeyi kısa sürede sonlandırırken, sağlık ekipleri de yaralıların ilk müdahalesini olay yerinde gerçekleştirdi. Yaralı 2 kişi daha sonra ambulanslarla Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Olaya karıştığı belirlenen 6 kişi polis ekiplerince gözaltına alınarak karakola götürüldü.
Olayın ardından mekanın önü savaş alanına döndü. Olay yerini şeritle kapatan ekipler, etrafa saçılan boş mermi kovanlarını koruma altına aldı. Adrese gelen olay yeri inceleme birimine bağlı polisler, çevrede delil araması yaptı. Polis ekiplerinin olay hakkında tahkikatı sürüyor.

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