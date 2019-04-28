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Başkentte "özel gereksinimli öğrenciler" şenlikte buluşacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.04.2019 11:11 | Son Güncelleme

Ankara'da düzenlenecek şenlikte, özel gereksinime ihtiyaç duyan öğrenciler, atletizm, yumurta taşıma, halat çekme gibi yarışmaların yanı sıra palyaço ve kukla gösterileriyle doyasıya eğlenecek - Uluslararası Büyük Eğitimciler ve Özel Eğitimciler Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Dursun Uçan: - "Şenliğimize özel gereksinimli çocuklarımız ile velileri ve öğretmenleri de katılacak. Böylece hem çocuklarımızın hem de ailelerinin birbirlerini tanımalarına ve kaynaşmalarına katkı sağlamak istiyoruz"

AHMET SERTAN USUL - Başkentte düzenlenecek şenlikte, özel gereksinime ihtiyaç duyan öğrenciler, atletizm, yumurta taşıma, halat çekme gibi yarışmaların yanı sıra palyaço ve kukla gösterileriyle gönüllerince eğlenme fırsatı bulacak.

Uluslararası Büyük Eğitimciler ve Özel Eğitimciler Derneği (UBED) ile Altındağ İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde özel gereksinimli çocuklar için 2 Mayıs Perşembe günü Altındağ Örnek Stadyumu'nda, "Özel Çocuklar Şenliği" düzenlenecek.

Dernek tarafından yürütülen ve Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığınca desteklenen "Yalnız Değilsiniz UBED Sizinle" projesi kapsamında gerçekleştirilecek şenliğe, özel eğitime gereksinim duyan yaklaşık bin öğrenci katılacak.

Oyun parkları ve stantların kurulacağı şenlik alanında atletizm, yumurta taşıma, halat çekme gibi yarışmaların yanında palyaço ve kukla gösterileri de yapılacak.

- "Ne kadar değerli olduklarını göstermek istiyoruz"

UBED Yönetim Kurulu Başkanı Dursun Uçan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, şenliği, özel gereksinimli çocukların keyifli vakit geçirmeleri ve sosyalleşmeleri için düzenleyeceklerini belirtti.

Özel gereksinimli çocukların sosyal yaşamın bir parçası olduğuna işaret eden Uçan, engellilerin toplumla bütünleşmesinin, toplumsal eşitlik ve barış açısından önemini vurguladı.

Uçan, her yıl 10-16 Mayıs'ın Engelliler Haftası olarak kutlandığını hatırlatarak, şunları kaydetti:

"Engelliler Haftası'nın yaklaştığı bugünlerde özel gereksinimli çocuklarımızın yanlarında bulunduğumuzu, onların bizler için ne kadar değerli olduğunu göstermek istiyoruz. Şenliğimize özel gereksinimli çocuklarımız ile velileri ve öğretmenleri de katılacak. Böylece hem çocuklarımızın hem de ailelerinin birbirlerini tanımalarına ve kaynaşmalarına katkı sağlamak istiyoruz."

Etkinliğin gün boyu süreceğini bildiren Uçan, özel gereksinimli çocuklara destek olmak isteyen herkesi şenliğe beklediklerini sözlerine ekledi.

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